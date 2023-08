Reprodução Dani Beyruti manda cortar Rebelde ao máximo para salvar Fofocalizando

A reprise da novela Rebelde chegará ao seu capítulo final muito mais rápido que o planejado. Isso porque, como dito pela coluna, o SBT tem o plano de acabar com a novela o quanto antes . Então, nos últimos dias, cumpre-se um processo de edição extrema para reduzir o fracasso de audiência que a trama tem entregado ao vespertino Fofocalizando -- uma média abaixo dos 3 pontos -- que faz a emissora sofrer pra se manter em quarto lugar no Ibope.







Com os números despencando, a direção, portanto, exigiu uma atitude drástica: os editores devem transformar 5 capítulos da novela em 1. Sim, caro leitor. Aquilo que você normalmente levaria uma semana para ver será adaptado para ir ao ar em um dia. E pela matemática básica, todos os capítulos que seriam exibidos ao longo de um mês inteiro, em torno de 22, acabarão em apenas uma semana.

Os cortes estão sendo tão bruscos que as cenas estão sendo sumariamente deletadas. E a agilidade na edição serão vistas a partir do capítulo que irá ao ar hoje (24). Uma alternativa desesperada para salvar a crise no programa de fofocas liderado por Chris Flores.

O SBT confirmou à coluna que está promovendo os cortes, mas frisou que o "5 em 1" não é uma regra e que tudo depende do dia e do contexto da história. Haverá situações, por exemplo, em que as edições serão mais brandas, transformando 2 capítulos em 1.

Fontes ouvidas pela coluna relataram que Dani Beyruti, vice-presidente do SBT, está satisfeita com o conteúdo do Fofocalizando e também com seu desempenho comercial, embora a audiência esteja muito aquém dos tempos áureos.

Normalmente, o Fofocalizando já perde público na transição da faixa de novelas e muitas vezes passa um bom tempo abaixo dos 2 pontos. Mas com as apurações exclusivas e até mesmo algumas apostas no jogo de cintura do elenco, o programa chega na casa dos 4 pontos em seus minutos finais.

Com o fim de Rebelde, os responsáveis desejam ocupar a faixa com um produto mais forte. Entenda por "mais forte" algum enlatado ou outra novela mexicana, e não uma produção original (por enquanto).

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho