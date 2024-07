Reprodução/Instagram Virginia Fonseca, Poliana, Leonardo e Zé Felipe





Virgínia Fonseca e Zé Felipe decidiram antecipar a comemoração do aniversário de Leonardo, pai de Zé. O cantor completará 61 anos no próximo dia 25 de julho, mas, nesta segunda-feira (22), já foi surpreendido com um presente especial da família: um barco. O presente, no valor de R$ 750 mil, foi totalmente personalizado para o cantor a pedido de Virginia, sua nora.

De acordo com a empresa responsável pela venda, o barco modelo VCAT Aurora 900 Up tem capacidade para 24 pessoas e foi modificado para permitir que Leonardo desfrute de sua atividade favorita: a pesca.

Na parte frontal do segundo andar, Virginia solicitou a instalação de dois bancos para que o sogro pudesse lançar seu anzol. A embarcação também conta com um espaço gourmet, churrasqueira, cooler para manter a cerveja de Leonardo gelada e um banheiro. Que presente incrível!

"Essa semana é aniversário do Léo e já iniciamos as comemorações! Já entregamos nosso presente pra ele, até pra gente curtir juntos esses dias aqui na fazenda!", escreveu a influenciadora em suas redes sociais.