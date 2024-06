Reprodução TikTok - 28.6.2024 Bruna Marquezine e João Guilherme são fotografados por fã no Japão

Após internautas especularem que Bruna Marquezine, de 28 anos, estava em Tóquio, no Japão, com João Guilherme, de 22, um fã confirmou o rumor. Na última quinta-feira (27), um usuário do TikTok publicou um registro ao lado da dupla de atores brasileiros.





Além de Bruna e João, também estão em Tóquio o casal formado por João Lucas, de 24, e Sasha Meneghel, de 25. De acordo com a localização da postagem do fã, a ex de Neymar e o ex de Jade Picon estariam em Osaka , uma pequena cidade japonesa.





Durante o registro, João Guilherme aparecia segurando algumas sacolas de compras e vestia um casaco e uma boina. Já Marquezine, que recentemente estreou como atriz internacional com o filme "Besouro Azul" , apostava em uma roupa preta e segurava uma comida e um guarda-chuva.

Fãs já especulavam

Antes que um fã fotografasse a dupla de atores no Japão, os internautas já especulavam que Bruna e João estivessem juntos. Isso porque o irmão de Zé Felipe compartilhou algumas fotos da viagem nas redes sociais e, em uma delas, uma mão feminina aparecia segurando um cachorro.

Reprodução Instagram - 27.6.2024 Fãs apontaram que a mão feminina segurando um cachorro era de Bruna Marquezine





A web apontou que a dona da mão era, na verdade, Bruna Marquezine e que ela estaria em Tóquio ao lado do ator. A ida dos dois ao Japão ocorre em meio aos rumores de um namoro. Eles já foram vistos se beijando, trocaram elogios nas redes sociais e Leonardo também aprovou a relação, mas nenhum dos artistas rotulou o tipo de envolvimento amoroso que vivenciam.

