Reprodução/Instagram Isis Valverde e Marcus Buaiz se pronunciam em meio a boatos de término

Nesta segunda-feira (17), Isis Valverde e Marcus Buaiz se pronunciaram nas redes sociais sobre o boatos de separação . Os rumores se iniciaram após o empresário supostamente ter arquivado as fotos do casal do perfil do Instagram.

Os dois surgiram juntos nos Stories do Instagram e esclareceram a falta das imagens na conta.

"Gente, deixa a gente quieto. Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já. A gente não posta foto junto porque a gente tá vivendo. A gente vai agora almoçar, junto. Chatice", disse a atriz.

Na sequência, a artista mandou um recado para os internautas. "Beijo gente, o dia está lindo, vai andar de bicicleta, usar a criatividade para outra coisa, faz bem para saúde. Deixem os meus assessores em paz, coitados, tem um monte de trabalho para fazer", completou.

Além disso, o empresário compartilhou uma foto de mãos dadas com a noiva, que exibiu um anel com pedra grande amarela.

Isis Valverde e Marcus Buaiz se pronunciam em meio a boatos de término Reprodução/Instagram Isis Valverde e Marcus Buaiz se pronunciam em meio a boatos de término Reprodução/Instagram Isis Valverde e Marcus Buaiz se pronunciam em meio a boatos de término Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp