Gisele Bündchen abre o jogo sobre namoro: 'Faz pouco tempo'

Nesta sexta-feira (19), Ana Maria Braga recebeu Gisele Bündchen de forma virtual para se atualizar sobre a vida da super modelo.

Após cozinhar, a famosa comentou sobre o relacionamento com Joaquim Valente, seu namorado e professor de jiu-jítsu.

"Eu faço (jiu-jítsu) já faz dois anos, meus filhos fazem também. Eu caminho na rua com outra postura porque sinto que sei me defender", explicou ela se referindo a luta.

Querendo saber mais, a apresentadora questionou o namoro. "Ele é seu namorado também, né? Acho que a aula fica mais gostosa", brincou.

"Ele ficou agora, né, faz pouco tempo. Mas muito legal... A gente tem que mostrar para os homens que as mulheres que mandam, né?", respondeu Gisele sem aprofundar no relacionamento.

Vale lembrar que desde o divórcio de Gisele Bündchen e Tom Brady, a brasileira foi vista com o professor, mas o anúncio do namoro aconteceu em março deste ano. Em entrevista ao The New York Times, a supermodelo confirmou que estava namorando e, acima de tudo, feliz.

