A surpreendente réplica

Para as gravações do filme vencedor do Oscar, a produção contou com uma réplica do Titanic que tinha quase o tamanho do navio original. A 20th Century Fox construiu um estúdio novo exclusivamente para dar conta da dimensão da trama. O local escolhido para abrir o estúdio foi o México, onde eles filmaram em um tanque de 60 milhões litros de água.