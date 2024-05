Foto: Sony Music Céline Dion

A cantora e compositora Céline Dion, de 56 anos, disse que “quase morreu” durante o tratamento contra a síndrome da pessoa rígida (SPR), uma condição neurológica rara. As informações foram dadas à Hoda Kotb, apresentadora do matinal americano “Today”.



“Ela está muito melhor agora, mas, em algum momento, ela quase morreu. É o que ela disse”, contou Hoda à Jenna Bush Hager, segundo o “Page Six”, do “New York Post”. Hoda ainda afirmou que a cantora detalhou como tem sido a rotina com a doença e a chance de um retorno aos palcos.



“Foi um momento assustador e ela está aprendendo a lidar com isso. Em um dado momento, Céline se perguntou se ia conseguir viver com isso. Ela falou sobre sua voz e a possibilidade de um retorno”, acrescentou Hoda.



A entrevista de Céline ao “Today” será exibida no dia 11 de junho. No mesmo mês, a história da cantora será contada pelo documentário “Eu Sou Céline”, que chega ao Prime Video no dia 25.





O que é a SPR?

A síndrome da pessoa rígida (SPR), condição enfrentada pela musicista, causa rigidez muscular e espasmos. Aa regiões da perna e dos braços são as mais afetadas. Céline revelou que foi diagnosticada com a doença em 2022.

