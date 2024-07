Reprodução/Instagram Otaviano Costa passou por cirurgia após descoberta de aneurisma

O apresentador e ator Otaviano Costa, de 51 anos, detalhará o diagnóstico de seu aneurisma da aorta e a cirurgia a qual se submeteu em entrevista à revista eletrônica da Globo, o programa “Fantástico”. A entrevista será exibida no próximo domingo (28).



“[Cirurgia] salvou a minha vida e salva a de muitas pessoas. Basta só se cuidar", iniciou ele durante participação no dominical, apresentado pela dupla de jornalistas formada por Poliana Abritta e Maju Coutinho.



Vista nas telinhas como a megera Cristina em “Alma Gêmea”, Flávia Alessandra voltará à Globo. Ela estará ao lado do marido no programa para contar como foi lidar com o diagnóstico inesperado do aneurisma da aorta.



"[Chegamos] Algumas horas atrás. Emoção à flor da pele", pontuou a atriz, que havia trazido o marido do Hospital Sírio Libanês. Otaviano descobriu o aneurisma há 30 dias por um ecocardiograma.



“Há mais ou menos 30 dias, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ótimo de saúde, mas tinha uma dorzinha que estava me incomodando”, relatou ele, que foi um dos artistas que encerrou contrato com a emissora após a implantação do novo modelo de contratos fechados por obra certa.

