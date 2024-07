Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Sophia Cardi Aguiar

A influenciadora, coach e ex-BBB Maíra Cardi usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para contar aos seguidores que ela não ia mais expor a filha Sophia Cardi Aguiar, de 5 anos, na web. Ela ainda explicou que a criança foi infectada por uma bactéria.





"Essa semana foi punk! Sophia pegou uma bactéria que a língua dela fica igual framboesa. Não comia nada, nem chupeta conseguia chupar, nada podia encostar na língua. Vômito, dor no corpo, muita febre. Aliás, cancelei o Instagram dela também, muita coisa", iniciou.





"Acredito que certas coisas da nossa vida precisam ser blindadas e, sem dúvida, nossos filhos são a mais importante. Já deveria ter feito isso antes. Sei que ela fará falta por aqui, mas precisarei guardar ela no secreto", acrescentou ela, que recentemente viu a filha envolvida em uma polêmica ao debochar de um funcionário e dizer que ele tinha um "celular de pobre".





Ela ainda fez vários questionamentos aos fãs, perguntando sobre o que eles publicavam em suas redes sociais. "Você já pensou, na sua vida, o que está exposto demais e talvez você possa esta se prejudicando por isso? Você já contou algo que deveria ficar no silêncio? É preciso mudar para viver o novo", finalizou a esposa de Thiago Nigro.

