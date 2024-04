Reprodução Maira Cardi, Thiago Nigro, Sophia e Arthur Aguiar

A coach e influencer Maíra Cardi abriu uma caixinha de perguntas nos stories neste domingo (28), e respondeu a um seguidor como a sua filha Sophia, de 5 anos, começou a chamar o padrasto, Thiago Nigro, de pai. A garota é filha de Maíra com o campeão do BBB 22, Arthur Aguiar.



Segundo a influencer, a menina tem o padrasto como um segundo pai: "Não cabia chamar de tio. Essa é a escolha da criança e a criança que tem que decidir”.

Maíra afirma: "Eles [Sophia e Thiago] se dão muito bem, ele se dá muito bem com o meu filho também mais velho, o que é mais difícil, porque é muito mais fácil você se dar bem com criança. O Thiago é uma pessoa excepcional e obviamente que a gente passa a vida com a Sophia".

"A gente mora com a Sophia e a cada 15 dias ela vê o pai dela [Arthur], então acaba que é natural que ela tenha uma outra referência masculina que é o meu marido. Não cabe ela chamar ele de tio", continua.

De acordo com a coach de emagrecimento, o empresário ocupa o papel de pai de Sophia diariamente: "Ele está aqui fazendo ela dormir todo dia, fazendo mamadeira brincando, não poderia ser de outra forma. Uma das coisas mais desafiadoras é a maternidade, a paternidade. Só que quando você é pai e mãe biologicamente você não tem o que fazer aquilo, é uma decisão, e você tem que dar conta de todas as decisões".

Ela defendeu o marido e a maneira como ele trata a filha: "Agora você imagina você aturar a birra, os dias difíceis, você educar e você escolher ser pai de um compromisso que nem é seu. Então eu admiro muito a maneira que o Thiago resolveu escolhe tratar a Sophia todos os dias, aturando as birras diárias dela".

"O dia que a Sophia resolver chamar alguém de mãe, vou ser a primeira pessoa aplaudir porque eu vou entender o quanto essa pessoa ama minha filha. Essa é a escolha da criança. É a criança que tem que decidir se vai chamar de pai e mãe do coração", continua.

Pais biológicos

A influencer questiona os papeis de pais biológicos na criação e uma criança: "Esse lugar ele é para ser aplaudido, porque o lugar de pai e mãe biológico não se mexe, pai e mãe ideológicos tem um lugar inquestionável e intocável. Só que a escolha de ser um pai do coração ou uma mãe do coração vem da criança e vem através de muito amor dado".

"Então, eu acredito que tanto um o pai quanto a mãe biológica devem ficar muito felizes de poder contar que do outro lado que tem alguém cuidando dos seus filhos tão bem quanto você cuidaria com o mesmo amor", diz Maíra.

"Isso nunca vai tirar o seu lugar de pai e mãe, muito pelo contrário, ninguém se afoga de receber tanto amor (...) Eu gostaria que a minha filha fosse muito amada por todos os lados e que ela pudesse chamar com todo o coração 'pai', 'mãe do coração'", finaliza a influencer.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp