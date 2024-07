Reprodução: Instagram Maíra Cardi contou em podcast que mexeu no celular do marido por ciúmes

A influenciadora e ex-BBB Maíra Cardi compartilhou com os seguidores no Instagram uma estratégia inusitada para manter um olho em seu marido, Thiago Nigro, durante o trabalho. A coach revelou que adquiriu um escritório no mesmo local onde o 'Primo Rico' trabalha, destacando seu desejo de estar mais próxima dele durante o expediente. Maíra brincou que até consideraria demitir mulheres que demonstrassem intimidade excessiva com seu marido.

“Tô pegando o elevador para ir aonde? Lá no andar do Deus. Eu peguei um escritório no mesmo prédio dele, porque é sensacional. Porque eu vou dar um check toda hora, mulherada, para ver o que está fazendo, com quem tá conversando, se tem muita intimidade, se não tem”, explicou.

Ela afirma que sua atitude é uma forma de monitorar a dinâmica no ambiente de trabalho de Thiago. Maíra mencionou que, se perceber alguma conversa mais íntima entre seu marido e uma funcionária, não hesitará em intervir. "Se eu achar que tem intimidade demais, eu vou bater lá. Ou você bota outras pessoas, ou essa mulher vai ser mandada embora", afirmou.

Durante a visita ao escritório de Nigro, Maíra se deparou com uma situação que a fez brincar com a ideia de demitir uma funcionária. Segundo ela, Thiago prontamente respondeu de maneira brincalhona: "Manda embora". Maíra então comentou que, nesse caso, "se ferrou", rindo da situação.

A abordagem de Maíra gerou repercussão entre seus seguidores, com muitos comentando sobre a atitude da influencer. Enquanto alguns enxergam a situação como uma brincadeira, outros questionam a necessidade desse tipo de monitoramento.

