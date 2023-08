Fabio Rocha/TV Globo/Divulgação Carmo Dalla Vecchia

O ator Carmo Dalla Vecchia foi flagrado dando um selinho em um rapaz, no shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (6). O intérprete de Érico Requião, de "Amor Perfeito", é casado com o autor Emanuel Carneiro.



Carmo estava caminhando de mãos dadas com o rapaz no shopping, quando deu um selinho. Mas João Emanuel Carneiro, marido do ator, pareceu não se importar já que estava um pouco atrás dos dois, conversando com outra pessoa.



O ator e o autor estão casados há 18 anos e têm um filho de 4 anos.



