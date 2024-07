Reprodução/Instagram oficial Prince and Princess of Wales A decisão de diminuir o número de membros atuantes na nobreza partiu do própri rei Charles III, embora WIlliam tenha uma visão ainda mais firme

Um relatório aponta que a princesa Kate Middleton e o rei Charles III receberam quase 30 mil cartas de apoio de seus súditos desde que ambos foram diagnosticados com câncer, no início de 2024.

O relatório financeiro anual da família real para o período de 2023-2024, divulgado nesta quarta-feira (24), revelou que o escritório oficial da família recebeu um total de 138.303 correspondências no ano. Destas, 27.620 cartas continham votos de melhoras para a saúde de Charles e Kate.

Em fevereiro, o Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer de próstata e iniciaria o tratamento. A notícia gerou uma onda de preocupação e apoio entre os súditos, que se mobilizaram para enviar cartas ao monarca.

Poucas semanas depois, em 22 de março, a princesa Kate revelou em um discurso pré-gravado que estava passando por quimioterapia após a descoberta de um câncer abdominal durante testes pós-operatórios de uma cirurgia. A revelação aumentou ainda mais o fluxo de mensagens de apoio para a família real.

As cartas, vindas de todas as partes do Reino Unido e do mundo, variam de expressões de carinho a histórias pessoais de superação, com muitos oferecendo palavras de encorajamento e força.

