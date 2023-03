Reprodução/ Instagram Ludmilla e Brunna Gonçalves

Nesta terça-feira (7), Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, iniciaram as férias em Miami, nos Estados Unidos. E as duas investiram no look. Elas apareceram com um look off-white e a ex-BBB postou fotos com uma bolsa luxuosa.

"Start nas férias por aqui!", escreveu Brunna no post, onde a bailarina apareceu com uma bolsa Dior que custa R$ 18 mil, no modelo large book tote.

Além disso, a ex-BBB também mostrou o tanquinho, que passou por uma lipo LAD.