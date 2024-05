Reprodução/YouTube/Instagram Latino detona Anitta por conversa contra ele com produtor: 'Choque'

Latino relembrou um caso que o deixou chateado com Anitta. O cantor esteve presente em uma festa na casa da cantora com diversos profissionais da indústria da música e resgatou uma atitude da colega de trabalho.

O artista contou que ouviu Anitta o acusando de "forçar a barra" e "encher o saco" para a gravação de uma parceria entre eles. De acordo com ele, a morena não imaginou que ele poderia entender a conversa dela com o produtor estrangeiro.

"Fui a uma festa na casa dela, que, para poder se perfazer em cima de mim, começou a me detonar para um gringo que estava lá, falando em inglês com o cara. Só que ela esqueceu que o papai aqui morou cinco anos na América [do Norte] e fala inglês fluentemente", disse ele no podcast Papagaio Falante.

Latino revelou que questionou o profissional sobre a conversa com Anitta, já que não acreditava no que teria escutado. "Ouvi e pensei: 'Não pode ser! Devo estar bêbado'. Chamei o 'negão', produtor 'pica' lá de fora, e perguntei o que ela havia falado. [Ele respondeu:] 'Ela disse que você é de old school, que já fez muito sucesso e hoje está aqui pedindo para gravar com ela, forçando a barra, enchendo o saco'".

Na sequência, ele afirmou que nunca tirou satisfações com a cantora. "Fiquei meio 'vendido', tomei um choque. Ficou por isso mesmo. Me deixou muito chateado, mas já digeri, já passou".

Além disso, Latino recordou que ajudou Anitta no início da carreira. "Apresentei ela para algumas celebridades, artistas, executivos de gravadora. Tive uma participação pequena na carreira dela, principalmente no início, quando ela ainda era uma artista local", finalizou.





