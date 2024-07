Reprodução Instagram - 17.7.2024 Cody John e Emma Roberts

A atriz Emma Roberts, de 33 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (16) para anunciar que ela e o noivo, o também ator Cody John, decidiram oficializar o relacionamento. O casal revelou que está noivo. Emma foi presentada com um anel de diamante.





"Colocando isso aqui antes que minha mãe conte para todo mundo”, escreveu Emma Roberts, que é sobrinha da renomada atriz e produtora estadunidense Julia Roberts . A postagem repercutiu nas redes sociais e rendeu comentários não apenas de fãs, mas também de celebridades da classe artística.





Produtora da famosa série "Pretty Little Liars", Marlene King comentou: "Parabéns". Sharpay na franquia "High School Musical", Ashley Tisdale também felicitou o casal. Nina Dobrev , de "The Vampire Diaries", e Lindsay Lohan , de "Meninas Malvadas", foram outras atrizes que parabenizaram Roberts pelo noivado.





Embora tenham assumido o romance somente em 2022, Emma e Cody já estavam juntos há alguns anos antes de confirmarem o relacionamento amoroso. A sobrinha de Julia Roberts é mãe de Rhodes, de 3 anos, fruto da antiga relação com o artista Garrett Hedlund.

