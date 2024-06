Mayra Dugaich Emma Roberts fala sobre ser parte de uma família de artistas

Na última quarta-feira (26), a atriz Emma Roberts deu uma entrevista ao podcast Table For Two, apresentado por Bruce Buzzi.

Ela rebateu críticas sobre ser “ nepo baby” , já que é sobrinha de Julia Roberts e filha do ator Eric Roberts.

“Por que ninguém critica George Clooney por ser um ‘nepo baby’? Sinto que as jovens garotas sofrem mais com essa questão do nepotismo. Não vejo muitas pessoas criticando filhos de atores famosos. Não acho que ninguém deva ser criticado por querer seguir seu sonho.”, afirmou.

“É disso que sempre falo: as pessoas só veem suas vitórias porque só veem quando você está no pôster de um filme. Eles não veem toda a rejeição ao longo do caminho. Sou sempre muito aberta sobre coisas para as quais fiz testes e não consegui o papel. Acho que é importante falar sobre isso – caso contrário, as pessoas simplesmente pensam que tudo tem sido tão bom, linear e fácil, e não, não é nada disso. Mas é claro que parece assim para a perspectiva externa ou a olho nu.”, finalizou.

Vale lembrar que a atriz de 33 anos já trabalhou em produções como American Horror Story , Scream 4 e Madame Web . Seu novo filme Space Cadet, tem estreia marcada para o dia 4 de julho.

Série ‘Calabasas’ será exibida pela Netflix

Foi revelado que a série Calabasas será exibida pela Netflix . A produção é de Emma Roberts e Kim Kardashian .

De acordo com o site Deadline, o streaming ganhou os direitos do projeto após disputar com os concorrentes.

Calabasas segue Via, uma estudante católica protegida de 16 anos do meio-oeste dos Estados Unidos cujo mundo vira de cabeça para baixo quando sua família se muda e ela é forçada a se transferir para o mundo rápido de Calabasas High, onde nada é como parece e onde todos estão tentando ser outra pessoa. É um lugar onde os sonhos se tornam realidade… mas não sem complicações e, por vezes, consequências imprevistas.

A série é baseada no livro If You Lived Here You’d Be Famous By Now, de Via Bleidner.

Vale lembrar que Kim e Emma já trabalharam juntas em American Horror Story: Delicate , a 12ª temporada da série criada por Ryan Murphy.

