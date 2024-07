Reprodução Instagram/InsiderStore Isabella Scherer

Isabella Scherer, de 28 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (16) para compartilhar alguns cliques de calcinha. A artista ganhou elogios pela definição do corpo após ter dado luz gêmeos, Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans.



“Não dou conta com você, Isa! A mais autêntica dessa internet”, escreveu um internauta. “Lindona”, acrescentou uma segunda. “Perfeita”, disse um terceiro. “Uma deusa”, opinou uma quarta. “O corpo da diva entregando muita beleza”, pontuou uma quinta. “Maravilhosa”, finalizou ainda uma sexta.



Atriz ou cozinheira?

Isabella Scherer ganhou destaque nas telinhas quando fez parte do elenco de “Malhação - Viva a Diferença”, exibida na Globo em 2017. No entanto, após o folhetim, ela se dedicou à gastronomia e ganhou o “MasterChef 2021”. Fãs da artista frequentemente a questionam sobre qual carreira ela seguirá.



Scherer contou que só voltaria a atuar se a personagem fosse uma cozinheira e afirmou que não se acha uma boa atriz. “Eu não sou boa atriz, mas eu sei que sou uma boa cozinheira. Faria uma [personagem] cozinheira, sim, mas algo muito pontual”, declarou ao programa “Na Palma da Mari”.

Confira as fotos elogiadas pelos fãs da artista:

