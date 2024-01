Reprodução Instagram - 10.1.2023 Isabella Scherer mostra flacidez na barriga após gravidez de gêmeos

Campeã do “Masterchef: 2021”, Isabella Scherer , de 27 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (9) para comentar sobre as mudanças corporais que teve durante a gestação dos dois primeiros filhos, os gêmeos Mel e Bento.



Através dos stories do Instagram, a atriz e cozinheira mostrou a região abdominal, destacando o excesso de pele que ficou após dar à luz aos herdeiros. De acordo com ela, a área pode deixar de ser flácida apenas com algum procedimento cirúrgico.



“Estou com muita flacidez. E é uma flacidez que não é necessariamente só a pele. Tem hérnia, diástase, está meio zoado. Mas agora, mais do que isso, acho que não melhora, não. Só com cirurgia”, disse.



Scherer também revelou aos fãs que matriculará os filhos em uma escolinha no final deste mês, além de relatar o desejo que tinha de ter tido um parto normal. “Saiu da minha barriga, de um corte. Eu queria que tivesse saído da minha vagina, mas não deu”, explicou.

