Na última quinta-feira (20), o ex-nadador Fernando Scherer veio a público defender a filha, Isabella Scherer , dos ataques que ela recebeu de uma hater. A mulher criticava as roupas de Isabella , além de debochar da forma que ela vestia um dos filhos, o pequeno Bento.



“Vou defender minha filha, vendo os stories dela, as pessoas falando 'você não aguenta minha opinião, você não deveria ser uma pessoa pública'. A pergunta é: quem pediu a sua opinião? Não é porque sou uma pessoa pública que estou pedindo a sua opinião, pelo botox que fiz, pela roupa que estou usando”, iniciou, por meio dos stories do Instagram.



“Na verdade, estou cagando para a sua opinião. Se recomponha, não fique dando a sua opinião porque ninguém pediu. Não acredito que a Isabella esteja pedindo a opinião de alguém sobre moda. Vai ter que entrar na fila para ficar mais bonita que a minha filha”, acrescentou.



A hater que criticou Isabella mandava mensagens como: “Mulher, diminui essa cortina do biquíni, já não tem teta nenhuma e ainda usa um biquíni enorme desses”; “Jesus, se trocou no escuro, certeza”; “Mano do céu, que mal gosto da bexiga”.



Conhecida pela trajetória como atriz, Isabella Scherer tem se dedicado à gastronomia. Em 2021, ela foi coroada como campeã do “MasterChef Brasil” , reality show culinário exibido na Band TV.

