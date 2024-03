Reprodução/Instagram/Gabi de Morais Maiara surpreende com mudança radical do corpo: 'Chocada'

Maiara voltou a ser assunto nas redes sociais pela mudança radical no visual. A cantora compartilhou registros do look para cumprir a agenda de shows e recebeu diversos comentários dos seguidores.

Após passar por bariátrica, silicone e lipoaspiração, a dupla de Maraisa impressionou os internautas ao posar com top decotado e um shorts hot pants.





"Um look pra combinar com essa noite incrível em Sangés - com essa mega produção impecável!", escreveu ela na legenda.





Nos comentários, os fãs questionaram a mudança da artista. "Nossa, como emagreceu. Está muito diferente", declarou uma; "O que fez pra estar tão magra?", questionou outra; "Meu Deus, como essa mulher ficou tão fina assim? Estou chocada", comentou uma terceira; "O mais importante de tudo é ela estar se sentindo bonita", afirmou mais uma.

