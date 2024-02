Reprodução/Globo Primeira aparição de Rafa Kalimann em novela divide opiniões na web

A Globo liberou um trecho da nova novela das 19h, Família é Tudo, e a participação de Rafa Kalimann chamou a atenção da web.

A influenciadora fará a estreia como atriz na emissora como a vilã Jéssica, ex-melhor amiga de Electra (Juliana Paiva) e fica com o namorado desta, Luca (Jayme Matarazzo), quando a moça é presa.





"Quando a Electra souber que a gente tá junto, Luca, ela vai surtar", comentar a personagem na chamada.

Animada, a ex-BBB compartilhou as imagens no perfil do X, antigo Twitter, e acabou dividindo a opinião da web sobre a atuação.

"Queria que alguém fizesse tudo por mim igual a Globo faz por ela", disse um internauta; "Essa mulher é completamente inexpressiva...", opinou outro; "Contagem regressiva para uma nova onda brutal de hate", lamentou uma terceira.

Outros saíram em defesa de Kalimann. "Pô, difícil avaliar a interpretação de um vídeo de 2 segundos hein", declarou um; "Achei que ela arrasou!", celebrou outra.

Família é Tudo, nova novela das 19h da Globo, estreia no dia 4 de março.

AHHH ELA VAI SURTAR pic.twitter.com/ZHV1vUuGUK — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) February 18, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !