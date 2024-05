Reprodução/Instagram Sharon Stone

Convidada da atração televisiva "Good Morning Britain", a atriz norte-americana Sharon Stone , de 66 anos, contou que se sentiu "magoada" porque "as pessoas não se importavam mais com ela". O relato da intérprete vem após um acidente vascular cerebral que teve há 22 anos.





Depois de ter sofrido o AVC , Stone passou a se dedicar a outro tipo de carreira artística. Ela deixou as artes cênicas e mergulhou na pintura e nas artes plásticas. A ex-estrela de Hollywood atribui a mudança ao tempo que precisou para se recuperar da "experiência de quase morte".





"Meu verdadeiro primeiro passo de recuperação durou cerca de sete anos e é muito tempo. Em sete anos, você não é mais o sabor da época, não tem mais calor nas bilheterias, as pessoas com quem você trabalhava não estão mais no poder", declarou.





"Tudo muda e as pessoas não se importam mais com aquela pessoa que você era. É como voltar ao seu antigo emprego sete anos depois. Você não volta simplesmente ao seu trabalho e pensa que tudo continua igual. Confesso que fiquei um pouco magoada porque o mundo seguiu em frente sem mim, mas meio que superei isso", relatou.





A vida depois do AVC

Mesmo tendo buscado apoio médico após o acidente vascular cerebral, Sharon apontou, durante a participação no programa, que ficou com sequelas . A artista alegou que ficou com uma "deficiência invisível" e que as "pessoas não percebem isso".





"Sou uma pessoa diferente, tenho uma deficiência invisível. As pessoas não sabem disso. Podem te ajudar se verem que você está andando com muletas, mas quando você está tendo um problema com a função cerebral, as pessoas não percebem isso", argumentou.





Próximos passos na carreira

Decidida a focar na pintura e nas artes plásticas , Sharon Stone lançou uma coleção de pintura no mês passado. As pinturas foram feitas na Galeria 181, em São Francisco. Uma das obras foi vendida por R$ 150 mil, segundo o "Daily Mail".

