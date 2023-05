Reprodução/Instagram - 25.07.2022 Sharon Stone

Sharon Stone, aos 65 anos, compartilhou nas redes sociais uma foto em que aparece radiante, usando um biquíni verde estampado, aproveitando um dia ensolarado nos Estados Unidos.

No perfil oficial do Instagram, a atriz posa em frente ao espelho de casa, exibindo beleza e confiança. Na legenda, expressa ansiedade pela chegada do verão, a estação mais quente do ano nos Estados Unidos, que se inicia em junho.





Os fãs não pouparam elogios à atriz nos comentários da publicação. "Linda!", afirmou uma seguidora. "Icônica", disse outra. "Maravilhosa.", completou mais uma admiradora.





Além de compartilhar momentos de descontração e exibir boa forma, Sharon Stone também recentemente abriu o coração sobre as dificuldades financeiras durante um evento da “Women's Cancer Research Foundation”, uma instituição dedicada à pesquisa e tratamento do câncer, em Beverly Hills, nos Estados Unidos, conforme relatado pelo The Hollywood Reporter.

Ao subir ao palco para receber o Courage Award (Prêmio da Coragem), a atriz emocionou-se e incentivou o público a realizar doações em dinheiro para a instituição. De forma franca, ela compartilhou as dificuldades com transações bancárias e a perda de metade da fortuna, destacando a importância de estar presente no evento e apoiar a causa.

"Eu sei que entender e aprender a fazer transferências de dinheiro pelo celular é complicado. Eu sou um desastre quando se trata de tecnologia, mas sei como preencher um cheque. E isso também é coragem, porque sei o que está acontecendo. Acabei de perder metade do meu dinheiro com essa 'coisa bancária', mas isso não significa que não esteja aqui", declarou Sharon Stone, emocionada.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.