Reprodução Ex-integrante do Menudo, Adrián Olivares, morre aos 48 anos

Adrián Olivares, ex-integrante do grupo porto-riquenho Menudo, morreu aos 48 anos. A informação foi confirmada por ex-colegas de banda, mas a causa da morte não foi divulgada.

Nas redes sociais, Robert Avellanet lamentou a morte do amigo. "Eu estou em choque. Força para sua família. Feliz transição para sua alma. Sempre me lembrarei de seu grande senso de humor. Nos encontraremos lá, irmão. Descanse em paz", disse ele.

Sergio Blass também se manifestou: "Voe alto, irmãozinho. Muita força para sua família. Você sempre foi maduro para a sua idade e tinha um carisma inigualável. Você sempre viverá em nosso coração".

Adrián Olivares esteve no grupo Menudo na fase final, entre 1990 e 1993.

Adrián Olivares, ex-integrante do grupo porto-riquenho Menudo, morreu aos 48 anos Reprodução Adrián Olivares esteve no grupo Menudo na fase final, entre 1990 e 1993 Reprodução





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp