O melodrama com cara de novela da gigante do streaming já está disponível. Estrelada por Juliana Paes, Vladimir Brichta e Felipe Abib, a trama conta a história de uma mulher que engravida de gêmeos de dois pais diferentes. Suspense e drama dão o tom dos 17 capítulos da narrativa.

‘MaXXXine’ | Cinemas

O terceiro longa-metragem da franquia de terror protagonizada por Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys, chegou às telonas. O enredo é ambientado na Hollywood dos anos 1980. A protagonista tenta emplacar a carreira como atriz quando um misterioso assassinato dá início a uma série de mortes.

'The Good Doctor - O Bom Doutor’ | Globoplay

Um dos seriados sobre medicina mais famosos da televisão chegou ao fim! A sétima temporada mostra o protagonista Dr Shaun Murphy (Freddie Highmore) retornando ao trabalho após um período de licença que o deixou longe dos corredores do Hospital San Jose St. Bonaventure.

‘I Wanna Dance with Somebody - A História de Whitney Houston’ | Prime Video

Imortalizada como voz da canção “I Will Always Love You” e de diversas outras músicas, a cantora Whitney Houston (1963-2012) tem a história recontada nesta produção, que já está disponível no catálogo da plataforma de streaming Prime Video.

‘Meu Malvado Favorito 4’ | Cinemas

Gru, os Minions, Margô, Agnes e Edith retornam na nova sequência da franquia que é sucesso de crítica e público. Agora, a animação conta com Lucy e o primeiro filho biológico de Gru, o pequeno Gru Júnior . A família se vê em uma perigosa aventura quando um dos inimigos do protagonista foge da cadeia. Juntos, eles precisam se proteger das crueldades do vilão.

