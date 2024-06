Reprodução Instagram - 2.6.2024 Dany Bananinha mostra cicatriz no seio

Conhecida pela atuação como assistente de direção do dominical “Domingão com Huck”, Dany Bananinha, de 47 anos, usou as redes sociais para compartilhar uma cicatriz que tem no seio. Ela precisou ser submetida a uma intervenção cirúrgica para remover o silicone.



“Ela [cicatriz] não me incomoda. Pelo contrário. Olho para a cicatriz e me sinto vitoriosa. Foram oito meses de sofrimento. Foi uma luta diária para estar como está hoje. Só agradeço”, iniciou ela, por meio dos stories do Instagram.



Bananinha ainda entregou aos seguidores que voltaria a falar sobre o assunto, mas de uma forma resumida. “Eu sei que devo essa história para vocês. Não esqueci, tá? Eu vou gravar e contar de uma forma resumida”, garantiu.



Dany passou por um procedimento cirúrgico com o intuito de remover um nódulo no seio em 2021. No mesmo ano, a assistente de direção aproveitou para fazer o explante do silicone. Ela é mãe de Lara, fruto do antigo relacionamento com Pedro Koellreutter.

