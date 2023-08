Reprodução Instagram - 03.08.2023 Grazi Massafera em posição de yoga

Prestes a estrear como a protagonista do remake “Dona Beja”, da HBO Max, a atriz Grazi Massafera, de 41 anos, surpreendeu os seguidores ao exibir, nesta quinta-feira (3), a flexibilidade que tem em uma posição conhecida nas práticas de yoga.



No registro, publicado nos stories do Instagram, é possível ver o look escolhido pela ex-BBB: biquíni vermelho e uma jaqueta marrom. Recentemente, ela compartilhou que pretendia voltar à rotina de exercícios. Isso porque, ao decorrer da viagem que fez na Europa, ela ficou alguns dias sem malhar.



Fora da Rede Globo, Massafera protagonizará a nova novela da HBO Max. Trata-se de “Dona Beja”, adaptação de “Dona Beija”, que foi exibida na TV Manchete em 1986. Na nova trama de 40 capítulos, a atriz dará vida à personagem Ana Jacinta, inspirada em uma personalidade histórica que viveu em Minas Gerais no século 19.



O último trabalho de Grazi na Globo foi “Travessia”, novela escrita por Gloria Perez. No folhetim, que foi substituído por “Terra e Paixão”, Massafera fez participações especiais como Débora, que esteve em um triângulo amoroso com Moretti (Rodrigo Lombardi) e Guerra (Humberto Martins). Além disso, a personagem era mãe de Chiara, vivenciada pela novata Jade Picon.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: