Reprodução/Instagram Andressa Suita diz ter ficado com mais de mil homens

Na madrugada deste sábado (29), Andressa Urach respondeu novas perguntas dos seguidores sobre a vida pessoal e revelou com quantos homens já ficou.

Segundo a conta dela, foram mais de mil homens durante toda a vida.





"Eu contei até mil. Agora, perdi as contas porque não conto mais. Já passou bastante", disse ela nos Stories do Instagram.

Além disso, a ex-A Fazenda abriu o coração sobre relacionamento aberto. "Não nasci para ser de um homem só. Hoje, se eu viesse a ter um relacionamento, teria que ser um relacionamento aberto, um relacionamento com uma pessoa que aceite meu trabalho e que eu fique com outras pessoas", afirmou.

