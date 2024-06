Reprodução/Instagram Andressa Urach revela faturamento com conteúdo adulto; saiba valor

Andressa Urach abriu o jogo sobre o faturamento milionário da produção de conteúdo adulto. A influenciadora revelou que o trabalho ajudou na vida financeira.

"Minha vida mudou, fazer conteúdo adulto na Privacy me tirou do fundo do poço. Com o que ganho, digamos que dá para ajudar uma futura geração", disse ela em entrevista à F5.

A ex-A Fazenda detalhou o ganhou com as fotos e vídeos compartilhados na plataforma. "Não gosto de falar sobre lucros, mas em 40 dias ganhei mais de R$ 1 milhão só com esse trabalho", revelou.

Urach revelou quais são os cuidados entre os criadores de conteúdos para as parcerias. "Eu faço um post nos stories dizendo que abri agenda e entram em contato comigo. Cada um faz seus exames de doenças sexualmente transmissíveis, HIV, e no dia gravamos. Gravações com homens usamos camisinha. Todos ficam seguros", completou.

Por fim, a influenciadora também comentou sobre as críticas que recebe. "O hater ajuda no engajamento. Quanto maior o teu hater maior o teu sucesso. Eu gosto deles. É aquela coisa: falem bem ou falem mal, mas falem de mim", concluiu.

