"[Ela falou] que não queria me ter mais como filho. Eu vou falar uma vez que eu fiquei, tipo, assim, 'que tipo de mãe faz isso?'. Um dia eu estava com muita dor na barriga e falei pra ela, sabe o que ela fez? Me levou pro hospital? Não. Me levou pra igreja às seis da manhã e foi pro presídio cuidar das pessoas, como ela disse pra mim. Me deixou com os pastores na igreja e voltou de noite. Quando eu estava agoniando de dor, ela me levou para o hospital", narrou o jovem, que precisou fazer uma lavagem estomacal.