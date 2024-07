Joe Klamar/AFP Aposentada perde R$ 238 mil acreditando que estava ajudando o ator Arnold Schwarzenegger

Uma mulher de 74 anos perdeu cerca de R$ 238 mil acreditando que estava emprestando dinheiro ao ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. A aposentada, que mora no litoral paulista, caiu no golpe de um estelionatário que fingia ser o astro.

Por meio das redes sociais, o suposto ator austríaco dizia estar “passando necessidade” e pedia ajuda em dinheiro. A idosa entrou com uma ação na Justiça para tentar reaver o dinheiro perdido.

Segundo o processo judicial, a mulher teria se comovido com o relato do falso Arnold, chegando a vender uma casa e um carro para repassar o dinheiro ao golpista, o valor total foi repassado em 13 transferências realizadas para 12 contas diferentes, entre novembro de 2020 e junho de 2022.

O suposto Schwarzenegger dizia que iria receber uma alta quantia de uma empresa de transportes e que a aposentada seria recompensada pela ajuda, recebendo o valor em Dólar - que vale cerca de cinco vezes mais que o Real.

A idosa e o marido, de 79 anos, chegaram a assinar o contrato de compra de uma casa, em março de 2022, na esperança de que fossem receber o valor de volta. Como não conseguiram, o casal se tornou alvo de um processo de reintegração de posse e teve que deixar o imóvel.

"Eu caí num golpe e a polícia vai ficar sabendo sobre você. Isto é, se você for mesmo o Arnold", escreveu a mulher em uma das mensagens enviadas ao golpista.

"Os requeridos, no momento da celebração do contrato, possuíam em mente um valor alto a receber em dólar", disse a advogada Ariele Santos, em declaração à Justiça. "Essa 'esperança' decorreu de um golpe sofrido pelos requeridos, que venderam sua casa, carro, fizeram empréstimos e perderam tudo que tinham, até mesmo o respeito dos seus filhos que não mais conversam com eles”.