ROBYN BECK/AFP Jennifer Lopez e Ben Affleck em fevereiro de 2024

A crise no casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck está sob os holofotes há meses, boatos apontam que os dois estão lutando para manter o casamento, incluindo a ajuda de Jennifer Garner, ex-mulher do ator e mãe de seus três filhos. No entanto, fontes ligadas ao casal afirmam constantemente que não há mais salvação e que o casamento teria acabado há meses.

As informações mais recentes apontam que eles estão separados desde março, mas Ben Affleck é “muito protetor com Jennifer”, dizem pessoas ligadas aos dois, segundo publicação do Page Six. Em maio, uma fonte disse o ator havia "caído em si" sobre o casamento.

Os rumores sobre a separação ganharam força em maio, depois que o autor não compareceu a eventos de divulgação de trabalhos de J-Lo e, em especial, o tapete vermelho do Met Gala, que ela copresidiu este ano.

O ator também não acompanhou a esposa durante e estreia de “Atlas”, seu mais recente projeto lançado pela Netflix. A atriz e cantora ainda cancelou a turnê "This Is Me…Live", com a justificativa de tirar um tempo de folga e ficar com os filhos, familiares e amigos.

“Estou completamente desolada e devastada por decepcioná-los”, disse a cantora aos fãs em nota divulgada em seus canais oficiais. “Por favor, saibam que eu não faria isso se não achasse absolutamente necessário”, acrescentou.



