ROBYN BECK / AFP Ben Affleck e Jennifer Lopez em 2024

Ben Affleck e Jennifer Lopez estão enfrentando uma crise no casamento e tanto Lopez quanto Jennifer Garner, a ex-mulher do ator, temem que ele tenha uma recaída em seus problemas com o álcool.

Uma fonte próxima à família dizem que a atriz de “De Repente 30” torce para que o casal permaneça junto, pois o término pode realmente levar Affleck à ruína. “Todos nós sabemos que se Ben cair do caminho, Jennifer [Garner] terá que juntar os cacos - ela sempre o faz”, disse a fonte em entrevista à jornalista Paula Froelich, do NewsNation.

No entanto, ao que parece, apesar do apoio da ex-mulher, Lopez não se sente tão confortável com a aproximação de Garner neste momento.

Elsa/Getty Images/AFP Ben Affleck e Jennifer Garner em 2009

“Lopez não gosta muito de Garner – e as duas, embora sejam amigas distantes, não se falam”, relatou a fonte.

Jennifer Garner foi casada com Ben Affleck de 2005 a 2018, e tiveram três filhos juntos. Mesmo separados, ela está “encorajando Ben a lutar por seu casamento com Jen [Lopez]” e “apoia totalmente o relacionamento deles e não quer nada além de sua felicidade”, disse outra fonte ao Us Weekly.

A atriz estaria se concentrando em ajudar no bem-estar do ex-marido, que já passou por reabilitação algumas vezes, pois isso afeta diretamente seus filhos.

Kevork Djansezian/Getty Images/AFP Ben Affleck e Jennifer Garner em 2013

“Ela o quer feliz e saudável para que possa ser o melhor pai possível”, disse uma fonte à revista People. Lopez e Affleck foram vistos juntos na última quinta-feira (30), para a festa de formatura de Violet, filha mais velha do ator.

No entanto, eles deixaram a festa, que acontecia na casa de Jennifer Garner, após apenas uma hora. Os dois então entraram em um carro juntos e viajaram para a mansão que o ator estaria alugando desde que saiu de sua casa com Jennifer Lopez - e, pouco tempo depois, a cantora foi embora sozinha.