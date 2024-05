Reprodução/Instagram Jennifer Lopez tem ido às estreias de seu novo filme, Atlas, da Netflix, sem a companhia do marido, Ben Affleck

Jennifer Lopez chamou a atenção ao aparecer sozinha no tapete vermelho de mais uma premiere de seu novo filme, Atlas, na noite de terça-feira (21). Isso em meio às especulações de crise no casamento com Ben Affleck.

A atriz compareceu ao evento, que ocorreu no México, usando um vestido de chiffon branco, que apresentava decote generoso e fenda alta, completando com brincos de diamante e sapatos de salto alto castanhos.

Jennifer Lopez arrives at Atlas premiere in Mexico.



pic.twitter.com/6R9r9nUePV — best of jennifer lopez (@badpostjlo) May 22, 2024

No mesmo dia, o ator Ben Affleck foi flagrado jantando com um grupo de amigos em um restaurante em Santa Mônica, na Califórnia (EUA), de acordo com a revista People. Tanto Jlo, quanto o ator, continuam usando suas alianças de casamento.

Esse não é o primeiro evento de estreia de Atlas que Jennifer Lopez comparece sem a presença do marido, que atualmente está envolvido com as filmagens de “O Contador 2”, sequência do filme de 2016.

The crew is out of this world. Jennifer Lopez, Simu Liu, and Sterling K. Brown star in ATLAS. Premiering this Friday! pic.twitter.com/QdwAIh5Pye — Netflix (@netflix) May 21, 2024

Embora o casal ainda não tenha se manifestado sobre os rumores de que o casamento estaria em crise, a atriz chamou a atenção dos fãs ao curtir uma publicação em uma rede social que dizia: “Você não pode construir um relacionamento com alguém que está desconectado de si mesmo”.

De acordo com o Page Six, uma fonte revelou que o ator teria “recuperado o juízo” após seu casamento e que “se houvesse uma maneira de se divorciar por motivo de insanidade temporária, ele o faria”. Rumores também apontam que ele estaria procurando por uma casa em Los Angeles.

Pedido de ajuda

Segundo o jornal The Daily Mail, Jennifer Lopez teria procurado a atriz Jennifer Garner, ex-esposa de Ben Affleck, para pedir ajuda. Segundo fontes do jornal britânico, as duas teriam receio de que o ator tenha uma recaída - lembrando que ele já foi internado por mais de uma vez em clínicas de reabilitação, devido a problemas com o álcool.

“JLo tem confiado em Jen [Garner] porque ela sabe que ela é uma das únicas pessoas no mundo que entenderia o que ela está passando", disse a fonte ligada ao casal.

“Ela [Garner] passou por isso com o mesmo homem e, embora as circunstâncias fossem bem diferentes, ainda é o mesmo homem e ambos lidaram com alguns dos mesmos problemas", explicou a pessoa à publicação.

Ainda de acordo com o Daily Mail, a estrela de “De Repente 30” quer que o pai de seus três filhos continue casado, não só por acreditar no relacionamento dele com Lopez, mas por saber que a cantora é uma das poucas pessoas que têm capacidade de ajudar o astro de “Ameaça Invisível” a não cair em antigos vícios.

“Jen não quer que Ben desligue esse casamento porque ela realmente se preocupa com JLo. Ela foi até a casa dele para conversar com ele sobre isso e tentar manter os dois juntos. JLo ouviu várias vezes de Jen o quanto ela é valorizada em todas as suas vidas [dela e dos filhos]", afirmou a fonte. "Ela é uma das únicas mulheres que consegue chegar até Ben e impedi-lo de cair no fundo do poço com seu vício", continuou a fonte.

"Ben está frustrado agora porque não tem como escapar de seus problemas, então ele foge. O maior medo agora é que ele comece a beber novamente e parte do motivo pelo qual Jen [Lopez] o mantém sob controle é para garantir que isso não aconteça", completou a fonte.