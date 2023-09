Quem é Jheny Santucci, que espera um filho de Arthur Aguiar?

Empresária

Além de influenciadora, Jheny é empresária e tem o próprio salão de beleza. As especialidades do salão são extensão e coloração de fios. "Comecei com 13 anos no salão da minha mãe. Foi aquela coisa de os pais colocarem a adolescente para fazer alguma coisa e eu acabei gostando", contou ela, no Instagram.