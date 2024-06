Reprodução/Instagram Maíra Cardi reage a filha chamando a namorada de Arthur Aguiar de 'mãe'

Maíra Cardi revelou como se sentiria caso a filha, Sophia, chamasse a namorada do pai, Arthur Aguiar, de 'mãe. Recentemente, o ex-casal deu o que falar com um vídeo da menina chamando o padrasto, Thiago Nigro, de 'pai' .

A coach de emagrecimento justificou o comportamento da herdeira e afirmou que não se incomodaria se ela chamasse Jheny Santucci, a namorada atual do ator, de mãe.

"Ficaria muito feliz, porque significa que a Sophia gosta muito dela, e, de fato gosta, elas se dão muito bem, a Sophia gosta muito dela, o que deixa meu coração de mãe muito confortável. Para todas as mães que amam os filhos, não existe nada mais importante do que ver o filho feliz, ver a felicidade do filho", contou ela no podcast PodCats.

A influenciadora comentou a polêmica envolvendo Sophia e Nigro . "Foi uma coisa que aconteceu. Se um dia ela quiser parar de chamar ela de pai, ela vai parar. Isso é uma decisão dela. Acontece que ela vê o pai biológico a cada 15 e todos os outros dias está comigo. O Thiago coloca ela para dormir todos os dias, leva e busca ela na escola todos os dias, conta história, faz cócegas, dá mamadeira. Ela olha e fala 'esse é o meu pai'. Não invalida, de forma alguma, o Arthur, uma coisa não tem nada ver com a outra", declarou.

