Mayra Dugaich Michael Jackson

Considerado como Rei do Pop, o cantor, dançarino e compositor Michael Jackson (1958 -2009) voltou a ser assunto nas redes sociais mesmo após 15 anos de sua morte. Os motivos são as dívidas de quase R$ 3 bilhões feitas pelo artista, que morreu aos 50 anos.





As informações são da "People" e da "Entertainment Weekly”, que teve acesso aos documentos que mostravam os débitos do músico. Os membros que se responsabilizaram pelo espólio do artista afirmam que ele teria dívidas que chegavam a US$ 500 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 2,76 bilhões.





A "People" destaca que o Rei do Pop, que já tentou ter filhos com a brasileira Xuxa Meneghel, gastava o patrimônio com móveis, obras de arte, doações para projetos beneficentes e instituições de caridade, viagens e até mesmo luxuosos acessórios, como joias.





O cantor teria mais de R$ 11 bilhões em patrimônio, segundo a revista. Mesmo após sua morte, Michael continua lucrando. Em 2023, as músicas e canções do artista teriam gerado aproximadamente US$ 115 milhões em royalties, o que equivale a R$ 625 milhões.

