Mayra Dugaich Morte de Michael Jackson completa 15 anos

Nesta terça-feira (25), a morte de Michael Jackson completa 15 anos. O músico morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Mesmo após sua partida, o Rei do Pop segue batendo recordes e atraindo atenção para sua carreira.

O filme sobre vida e carreira de Michael Jackson ganhou data de estreia. Intitulado Michael , a produção será dirigida por Antoine Fuqua, com produção da Lionsgate e Graham King. A estreia será em 18 de abril de 2025, segundo o The Hollywood Reporter.

Em abril deste ano, Billie Jean alcançou a marca de 1,5 bilhão de views no YouTube . A produção audiovisual de Steve Barron quebrou vários paradigmas culturais em 1982 e se tornou um dos vídeos mais exibidos na então recente MTV .

Vale destacar que Rock With You , um dos seus grandes sucessos também alcançou a expressiva marca de 500 milhões de plays no Spotify . A faixa é parte integrante do álbum Off The Wall , lançado em 1979.

Atualmente, Michael Jackson possui mais de 41 milhões de ouvintes mensais no Spotify. A faixa Billie Jean conta com mais de 1,7 bilhão de plays na plataforma.

Vale lembrar que ele deixou três filhos: Prince Jackson, Paris Jackson e Bigi Jackson.

Michael Jackson: cinebiografia tem autorização para ser gravada em Neverland

Neverland , o icônico local onde viveu Michael Jackson (1958-2009) está liberado para que a cinebiografia do Rei do Pop possa ser gravada.

O famoso rancho concedeu permissão para que 300 pessoas possam filmar na propriedade de Santa Ynez , na Califórnia (EUA), de acordo com a atividade de autorização de filme analisada pelo SF Gate .

Jaafar jackson , sobrinho de Michael Jackson , interpretará o falecido cantor no filme de Antoine Fuqua , com lançamento previsto para abril de 2025 .

A cinebiografia revisita a vida e a carreira de Michael Jackson desde o momento em que ele se juntou ao Jackson 5 até sua morte, semanas antes de sua última turnê.

Jackson parou de visitar Neverland em 2005, depois de enfrentar acusações de abuso sexual infantil. Contudo, ele foi absolvido de todas as acusações.

Neverland foi adquirida pelo bilionário Ron Burkle pelo valor de US$ 22 milhões (cerca de R$ 117 milhões no câmbio atual) em 2020, uma fração do preço inicial de US$ 100 milhões ( R$ 535 milhões ).

O imóvel ocupa 1.114 metros quadrados e inclui um cinema com 50 lugares , uma quadra de basquete e diversas pousadas.