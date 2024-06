ROBYN BECK / AFP Ben Affleck e Jennifer Lopez em 2024





Nesta terça-feira (11), segundo informações do Entertainment Tonight (ET), Jennifer Lopez e Ben Affleck estão cada vez mais distantes, enquanto os rumores sobre um possível divórcio ganham força. Uma fonte próxima ao casal revelou ao ET que a cantora e o ator “estão levando vidas separadas”, mas “ainda não oficializaram a separação”.





“No momento, eles estão apenas seguindo caminhos diferentes”, disse a fonte ao ET. “Eles começaram o relacionamento com muita esperança de que as coisas pudessem melhorar, mas isso não aconteceu”, acrescentou.

À medida que as especulações sobre a separação das celebridades aumentam, alguns sinais indicam que o rompimento pode ser iminente. Jennifer Lopez foi vista procurando uma nova casa, enquanto o casal contratou um especialista em imóveis para vender a mansão de US$ 60 milhões que compraram há cerca de um ano. Apesar disso, tanto Ben quanto J-Lo ainda são vistos em público usando suas alianças de casamento.

Affleck, por exemplo, estaria residindo em uma nova propriedade desde maio, coincidentemente a mesma época em que Jennifer foi flagrada visitando imóveis em Los Angeles acompanhada de uma amiga.

Recentemente, Jennifer cancelou sua turnê nos Estados Unidos, alegando que precisava de tempo para estar com “seus filhos, família e amigos próximos”. Enquanto isso, o ator vencedor do Oscar tem recebido apoio da ex-esposa Jennifer Garner e de amigos íntimos, como o inseparável Matt Damon.