A atriz Jennifer Lopez , de 54 anos, protagonizou um climão durante a coletiva de imprensa do novo projeto dela, o filme "Atlas". Isso porque um jornalista questionou a artista sobre a suposta crise que ela estaria vivendo no casamento com o também ator Ben Aflleck, de 51.





No México para promover o longa-metragem, Lopez foi surpreendida pela pergunta sobre os "rumores de Ben Affleck", insinuando que os artistas teriam, de fato, se separado. Embora rumores especulem o término, o casal ainda não se pronunciou.

Um repórter sem noção e desaplaudido perguntou sobre rumores do divórcio de Bennifer na coletiva de “Atlas”.



J.Lo respondeu dando o fecho: “Você é melhor que isso”.



Simu Liu contornou a situação elogiando o trabalho de Jennifer, e a coletiva foi encerrada. pic.twitter.com/1BG52wFGzd — Jennifer Lopez Brasil 🇧🇷 (@jlobrasil) May 23, 2024





Ao ser questionada, Lopez deu uma resposta atravessada ao repórter e disse “Você é melhor do que isso”. O clima da coletiva ficou tão tenso que Simu Liu, conhecido pela atuação em "Barbie" e "Shang-Chi", precisou intervir e sair em defesa da colega de elenco.





"Não entre aqui com essa energia, por favor", disse o ator Simu Liu . O público aplaudiu as respostas dos atores. Como a coletiva era do longa-metragem "Atlas", o protocolo era que as perguntas deveriam ser voltadas apenas ao filme e não aos assuntos pessoais dos atores.

