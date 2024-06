Mayra Dugaich Netflix anuncia produção de novo K-drama de romance

Na última quarta-feira (26), a Netflix anunciou a produção de um novo K-drama de romance, Can This Love Be Translated?.

A nova série de comédia romântica vai ser protagonizada pelos atores Kim Seon-ho e Go Youn-jung.

De acordo com a plataforma de streaming, o k-drama vai contar a história de que um romance inesperado entre um tradutor e uma celebridade que têm uma relação profissional.

Vale destacar que a série é das mesmas autoras de Alquimia das Almas e Hotel del Luna , Hong Jung Eun e Hong Mi Ran.

Vale lembrar que Can This Love Be Translated? marca a volta de Kim Seon-ho para as telinhas. Seu último trabalho foi o drama Hometown Cha-Cha-Cha, de 2021.

O ator se envolveu em uma polêmica com a ex-namorada. Ela revelou, em outubro de 2021, que Seon-ho a teria obrigado a abortar seu bebê e, logo depois, terminado o namoro. Na época, Kim Seon Ho pediu perdão e foi afastado de vários projetos.

Ele chegou a ficar afastado dos holofotes e das redes sociais por mais de um ano. Sua volta para a atuação se deu em peças de teatro enquanto aguardava novos projetos na televisão.

A Netflix não divulgou a previsão de estreia do novo k-drama.

