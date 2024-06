Reprodução/Instagram Isis Valverde exibe corpo sarada em foto de biquíni

Isis Valverde compartilhou com os seguidores uma sequência de fotos no perfil do Instagram e uma foto de biquíni roubou a cena.

A atriz posou em frente ao espelho com um modelo simples na cor rosa. "A vida acontece no ordinário", escreveu ela na legenda.

Além dos cliques de looks, a artista dividiu registros do filho, Rael, de 5 anos, fruto do antigo casamento com André Resende.

Atualmente, Isis Valverde vive um relacionamento com o empresário, Marcus Buaiz. Recentemente, o casal se pronunciou nas redes sociais sobre o boatos de separação . Os rumores se iniciaram após o empresário supostamente ter arquivado as fotos do casal do perfil do Instagram.

"Gente, deixa a gente quieto. Não, ninguém apagou foto nenhuma. Tá chato já. A gente não posta foto junto porque a gente tá vivendo. A gente vai agora almoçar, junto. Chatice", disse a atriz.

