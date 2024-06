Reprodução/Instagram Simony ganha carro de R$730 mil de uma pessoa não identificada e devolve veículo

A cantora e compositora Simony , de 47 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre bens financeiros. Ela, que nesta semana afirmou ter devolvido um carro de R$ 730 mil a um admirador, diz não se importar com coisas materiais.



A ex-integrante do grupo infantil “Balão Mágico” declarou ainda que a desimportância se deu após a luta dela contra o câncer. A cantora foi diagnosticada com um câncer no intestino em 2022, época em que passou por quimioterapias.



“Sabe o que tem valor hoje pra mim? A vida, as coisas simples. Viajar com meus filhos, almoçar com minha mãe, curtir meus cachorros, e ser exemplo e força para quem está passando por um câncer. Eu não estou nem aí para coisas materiais. Nada do que tenho salvaria minha vida”, declarou.



“Se você quiser me dar um presente de aniversário, faça uma doação para o Instituto Vencer o Câncer”, completou, em referência à Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) fundada por Dr. Antonio C. Buzaid, Dr. Fernando C. Maluf e Dr. Drauzio Varella em 2014. O instituto traz informações científicas sobre o câncer.

