Reprodução/Instagram Simony devolve carro de luxo após admirador não se identificar

Simony cumpriu com a palavra e devolveu o carro de luxo que ganhou de presente sem saber quem lhe enviou. O veículo está avaliado em R$730 mil.

Nas redes sociais, a cantora explicou o ocorrido e pediu para a pessoa se identificar, mas caso não fizesse, o presente seria devolvido a BMW X5.

"Meu aniversário tá chegando, estou acostumada a receber flores. Agora carro? Nunca recebi. Ainda mais. Se até amanhã não se manifestar, vou devolver", disse ela.

Como prometido, a artista mostrou no Instagram o momento em que deixa o veículo. "Se a pessoa quiser se manifestar e trazer, ok, mas dessa forma que foi feito, eu não aceito mesmo", comentou ela para 'A Hora da Venenosa'.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp