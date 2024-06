Reprodução/Instagram Simony ganha carro de R$730 mil de uma pessoa não identificada

Simony já começou a receber presentes para a comemoração do aniversário de 48 anos. A cantora revelou que recebeu um carro milionário, mas não sabe de quem é o presente.

De acordo com ela, o BMW X5, avaliado em mais de R$730 mil, foi entregue de forma anônima. A artista explicou o caso e ainda pode devolver o presente.

"Meu aniversário tá chegando, estou acostumada a receber flores. Agora, carro? Nunca recebi. Ainda mais anônimo. Se até amanhã não se manifestar, vou devolver. A portaria ligou e disse que era entrega de um presente, eu liberei, ué? Chegou o carro em um guincho", disse ela.

Nos comentários, os internautas tentaram montar o quebra-cabeça. "E vai devolver aonde?", questionou uma; "Se não sabe quem mandou, como irá devolver? Se vai devolver é o que sabe que mandou... E como sabe", brincou outra; "Eu queria ter admiradores desse nível...", comentou uma terceira.





