Reprodução: Instagram Casal comemorou aniversário de 11 anos da filha Títi

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebraram o aniversário de 11 anos de Títi, filha do casal. O casal presenteou a garota com um café da manhã na cama e um bolo em formato de coração.

"Minha princesa completa 11 anos hoje. Quantas coisas passam pela minha cabeça, quantas mudanças ela me fez e me faz todos os dias", iniciou Ewbank. "A primeira filha nos transforma por completo, e a ver se transformando dia a dia, descobrindo o mundo e se descobrindo é muito emocionante!", se emocionou ela.

"Mas tem uma coisa que não muda não minha Chissomo, o amor que ela emana em todos os cantos que ela vai. Ela parece um ímã de amor. Ela agrega, afaga, envolve, e quando vemos parace que um portal de amor se formou ao redor dela", declarou a apresentadora.

Títi e seu bolo de aniversário Reprodução: Instagram Títi e seu bolo de aniversário Reprodução: Instagram Títi e seu bolo de aniversário Reprodução: Instagram Títi e seu bolo de aniversário Reprodução: Instagram Títi e seu bolo de aniversário Reprodução: Instagram Títi e seu bolo de aniversário Reprodução: Instagram

"Foi assim que ela me envolveu desde o primeiro dia que a vi, que a peguei no colo, e que me tornei mãe desse anjo de luz com o apelido mais fofo do mundo, Títi", expressou. "Não é à toa que Chissomo, seu nome, significa graça divina! Parabéns meu amor! Que os seus 11 anos sejam repletos de realizações e descobertas incríveis! E você sabe, eu estarei sempre ao seu lado, te aplaudindo, te guiando, e te amando", finalizou Giovanna Ewbank.

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista desejaram feliz aniversário par Títi. "Meu Deus! O tempo voa, 11 anos já! Parabéns Títi! Tudo de mais lindo na sua vida", felicitou uma usuária. "Parabéns, princesa linda! Você é luz! Muitos e muitos anos de vida! Viva, Titi", comentou uma segunda. "Parabéns, Títi! Vc é lindíssima e terá um futuro brilhante! Sou sua fã (e da sua história também", escreveu uma terceira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.