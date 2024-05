Foto: Sony Music Céline Dion anuncia documentário inédito para junho

A cantora canadense Celine Dion, de 56 anos, surgiu em prantos ao comentar a mudança que teve em sua vida após o diagnóstico da síndrome da pessoa rígida. A imagem foi veiculado no trailer do novo documentário “I Am: Celine”.



A doença atinge uma em cada 1 milhão de pessoas e é pouco conhecida. Ela causa espasmos graves e debilitantes que fazem com que os músculos fiquem rígidos. A artista foi diagnosticada com a síndrome em 2023, a forçando cancelar todas as datas da turnê.

No trailer do documentário, que estreia no Prime Video no dia 25 de junho, Celine afirma: "Não é difícil fazer um show. É difícil cancelar um show”. "Estou trabalhando duro todos os dias. Mas tenho que admitir que tem sido uma luta. Se não posso correr, vou caminhar. Se não consigo andar, rastejo. Mas não vou parar.”

No vídeo, a cantora aparece fazendo algumas sessões de fisioterapia, além de entrevistas sinceras e imagens de arquivo de suas décadas de shows populares.

Para Celine, a produção do documentário é importante para registrar sua jornada neste período difícil. "Estes últimos anos foram um grande desafio para mim, a jornada desde a descoberta da minha condição até aprender como conviver e administrá-la, mas não deixar que isso me defina".

"À medida que o caminho para retomar minha carreira artística continua, percebi o quanto senti falta de poder ver meus fãs", continua a cantora.

Durante esta ausência, decidi que queria documentar esta parte da minha vida, para tentar aumentar a consciência sobre esta condição pouco conhecida, para ajudar outras pessoas que partilham este diagnóstico”, finaliza.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp