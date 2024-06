Divulgação Lucas Alexandre

Glauber Pires é o jovem que sobreviveu ao acidente de carro que causou a morte do influenciador e estudante de medicina veterinária Lucas Alexandre Barros, de 22 anos. Após a morte do amigo, Pires explicou as circunstâncias da ocorrência e detalhou como tentou salvá-lo.





As declarações foram dadas em entrevista ao "g1". Glauber conta que andou "quase 5km" para conseguir pedir socorro. “Eu fiz tudo que eu pude. Andei quase 5km para conseguir um telefone, mas com dor no coração de deixar ele naquele carro. Foi um filme de terror. Olhar para ele daquela forma que ele estava. Em questão de 1 minuto eu tinha perdido meu melhor amigo”, disse.





"A gente fez uma curva e o carro começou a sambar. Ele perdeu o controle, a gente saiu da estrada, entrou em uma valeta, saiu rampando e na hora que rampou, caiu de cabeça para baixo. A parte do Lucas bateu mais. Quando olhei para o lado, Lucas já não estava com vida. Parece que não estou acreditando ainda", acrescentou.





Glauber Pires ainda enfatizou que o amigo não estava embriagado . Após a notícia do acidente ser veiculada, alguns internautas que acompanhavam o influencer nas redes sociais passaram a especular que ele teria ingerido bebidas alcoólicas, especulações estas que o Pires negou.





"Em 1 ano de amizade acho que ele bebeu uma única vez. Ele era o amigo perfeito, o filho perfeito. A gente costumava dizer que a nossa amizade tinha um propósito de Deus, pois foi muito do nada que ficamos próximos. O meu propósito com Deus foi estar com ele até o último minuto", destacou.

O acidente

o influenciador Lucas Alexandre Barros, de 22 anos, morreu no último sábado (22). Na volta de um compromisso profissional em Anapólis, o jovem perdeu o controle do carro que dirigia em uma curva na GO-080, em Goiânia.

Quem era Lucas Alexandre de Barros?



Além de ter ganhado destaque na internet pela rotina como influenciador digital, o jovem gostava de animais e escolheu como carreira a profissão de médico veterinário. Com mais de 500 mil seguidores somente no Instagram, ele já estava na fase final da graduação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp