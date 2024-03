Reprodução/Instagram Filha de Kelly Key revela como emagreceu 14 kg comendo 'de tudo'

Suzanna Freitas, herdeira da cantora Kelly Key, conversou com os fãs e relatou o processo de emagrecimento que a fez perder 14 kg mesmo comendo 'de tudo'. A jovem de 23 anos ganhou destaque nas redes sociais mostrando o estilo de vida.

Através do Instagram, a filha de Kelly Key assumiu já ter tido problemas de compulsão alimentar, afirmando que hoje rejeita as dietas restritivas.

"O meu plano alimentar é muito equilibrado e posso comer de tudo... Está tudo bem contadinho. Até porque restrição gera compulsão. Não houve nenhum alimento específico que eu parei completamente. Mas hoje o que não tomo mais é coca-cola normal. Não estou mais habituada a tomar refrigerante normal porque acho muito doce, então eu prefiro zero", explicou.

Assim como muitas pessoas, Suzanna diz ter ficado desanimada ao não notar diferenças logo nos primeiros meses de rotina saudável, que une exercícios físicos e alimentação.

"Eu não vi um resultado imediato. O peso que eu ganhei não foi de um dia para o outro. Foram meses sem ir para a academia, me alimentado mal, sendo sedentária, tinha muito álcool envolvido, uma série de hábitos não saudáveis", ponderou.

A herdeira refletiu que o segredo é se entregar para a fase de adaptação e manter a consistência da rotina saudável. Isso a fez migrar da numeração 46 para o manequim 42.

"Quando resolvi mudar mesmo, que foi no início do ano passado, nos primeiros meses eu não via resultado. Mas eu comecei a ser mais firme no meu plano alimentar e na academia, porque tudo é uma questão de adaptação, e comecei a ver uma diferença grande nas medidas. Então, nos primeiros meses, só corri atrás e mudei os hábitos. Depois, chegou o resultado físico", contou ela, que perdeu 14 kg desde a mudança de hábitos.

